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Главная » Культура » Наргиз представит в Мурманске новую программу «Вдвоём»
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 14:55

Наргиз представит в Мурманске новую программу «Вдвоём»

29 2МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Концертное Агентство «Санкт-Петербург Концерт» представляет певицу Наргиз с программой «Вдвоём».

Программа названа в честь одноименного трека «Вдвоём», который войдет в дебютный альбом певицы. Истории этой песни и клипа уникальны, ведь впервые Макс Фадеев исполнил не собственно написанный трек, ну а Наргиз, мечтавшая около 26-ти лет, наконец, записала дуэт со своим наставником. Многие ждали премьеру с нетерпением. Творчество Фадеева всегда пронзает слушателей до глубины души и остаётся в их сердцах. Каждое произведение, к которому прикасается композитор – это история о вечном, каждая песня живая и настоящая.

Съёмки клипа проходили в самой большой библиотеке Европы, в которой хранится более 46 миллионов книг. «Когда я слушаю этот трек, у меня ком стоит в горле. Я еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Мы прикоснулись к вечному. Атмосфера на съемочной площадке погрузила нас в историю веков и поколении, ведь каждая книга – хранит в себе истину, откровение, достояние и невероятные поступки, в которых отражается сила воли и мужества. Для меня это исторический момент, ощущение было невероятное. Песня безумно красивая. Я очень боялась, не спала всю ночь накануне съемок. Мурашки были у всех... Отсняли на одном дыхании...», – комментирует Наргиз.

В 2014 году, Продюсерский Центр Максима Фадеева представил публике проект с самой яркой участницей шоу Голос. Наргиз - певица и музыкант, ставшая известной на постсоветском пространстве после участия в телешоу «Голос». Экстравагантная певица с сильным, красивым голосом нашла в зрителях своих поклонников. Недаром она сказала, выйдя на сцену: «Я себе желаю оставаться собой». Благодаря необычной и экстравагантной внешности, и конечно, уникальному тембру, концерты Наргиз пользуются большой популярностью. Она никому не подражает. Она никогда не гонится за славой, лишь хочет делать то, что любит и умеет делать так прекрасно - исполнять музыку в стиле рок и фолк-рок.

Имя Наргиз Закировой – это прототип свободы, вне времени и пространства... С таким голосом можно простить все-тату, невероятные наряды и прически (хотя она сама говорит по поводу своего образа - что это просто такая ее прихоть). Ее песни звучат в плей-листах когда нужно подзарядиться энергией, почувствовать себя уверенно! Вот здесь от души, вот здесь наизнанку... Самые невероятные эмоции вам подарит аутентичная Наргиз.

Билеты можно приобрести в кассах Ледового дворца спорта по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Тел: (8152) 45-18-12, 42-26-55.

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