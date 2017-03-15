Финал регионального этапа «Что? Где? Когда?» состоится в Мурманске 17 марта

15 Марта 2017 года, 17:26

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ — 17 марта в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» пройдет следующий этап фестиваля интеллектуальный игр «ЛаппиФест». В рамках фестиваля состоится финальный этап регионального чемпионата среди обучающихся образовательных организаций по игре «Что? Где? Когда?» и областной турнир по игре «Брейн-ринг».

Цель ежегодного мероприятия является, по мнению организаторов, создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся и предоставление им дополнительных возможностей для самореализации, популяризации интеллектуальных соревнований среди детей и молодежи Мурманской области.

В этом году в региональном чемпионате приняли участие 56 команд из 14 муниципальных образований области. 25 команд-финалистов прошли три отборочных этапа. Уже второй год подряд два из трёх этапов чемпионата проходят в онлайн-режиме. Это позволяет всем желающим поучаствовать в турнире.

Победитель чемпионата получит право представлять Мурманскую область на Чемпионате России, который пройдёт в начале мая. Восемь лучших команд по итогам игры «Что? Где? Когда?» смогут принять участие в турнире по игре «Брейн-ринг».

Интеллектуальные состязания продолжатся в апреле на заключительном этапе фестиваля «ЛаппиФест», в программе которого включены «Своя игра», финал турнира «Знаток русского языка», а также игротеки от организаций-партнеров.