«Северсталь» впервые привезет в Оленегорск спектакль «Большая руда»

15 Марта 2017 года, 16:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ - Компания «Северсталь» 25 марта привезет в Оленегорск спектакль «Большая руда» Театра труда (г.Москва).

Спектакль поставлен по одноименной повести Георгия Владимова, написанной в 1960 году. Главный герой произведения – молодой шофер Виктор Пронякин - приехал устраиваться на работу на Курскую магнитную аномалию. Здесь разрабатывают первый карьер в надежде добраться до «синьки» - богатой железом руды. Мечта Виктора –стать первым, кто привезет ее из карьера. Зрителям спектакля предстоит увидеть, на что готов человек ради достижения своей цели.

«В нашем городе вот уже 67 лет добывается железная руда, и каждая семья так или иначе связана с производством. Уверен, что оленегорцев заинтересует спектакль на родную тему. Вместе с тем творчество позволит отвлечься от повседневных производственных задач и взглянуть шире на нашу непростую работу. Ведь за ежедневными сменами стоят результаты, важные не только для нашего предприятия в отдельности, но и для всей страны и мира», - отмечает исполняющий обязанности генерального директора АО «Олкон» Алексей Щербаков.

Спектакль будет интересен не только работникам комбината, уверяют организаторы, но и людям других профессий, а также школьникам и студентам. К слову, для старшеклассников в преддверии культурного события решили провести конкурс эссе, посвященных повести «Большая руда». Авторы лучших работ получат билеты на спектакль.

«Компания «Северсталь» и администрация города активно сотрудничают в проведении культурных мероприятий в городе, - комментирует начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации г.Оленегорска Анна Девальд. - Благодаря поддержке компании на высоком уровне прошел фестиваль «Морозко». Впервые градообразующее предприятие привозит к нам Театр труда. У горожан появится возможность познакомиться с новым театральным жанром. Надеемся, что спектакль привлечет внимание молодежи к профессии, а принимать у себя в гостях театр станет доброй традицией».