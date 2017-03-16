Мурманские азербайджанцы отметят Новруз Байрамы

16 Марта 2017 года, 13:16

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Азербайджанская диаспора в Мурманске 18 марта отметит Новруз байрамы. В праздничных мероприятиях примут участие представители Мурманского отделения «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», артисты из Азербайджанской Республики и самодеятельного ансамбля «Жемчужина Востока». Об этом сообщил пресс-секретарь Мурманского отделения «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» Алигусейн Шукюров.

Новруз байрамы – один из главных национальных праздников для всех азербайджанцев. Это самый древний праздник на земле, приуроченный к весеннему равноденствию и связанный со «спасением» от зимы, смерти и «воскрешением».

Перед праздником очищают дом, одежду, утварь. Человек и сам обязан очиститься не только телесно, но и духовно. Праздновать Новруз можно только с добрыми намерениями и честными помыслами. Самым главным атрибутом Новруза является доброта.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Новруз отмечается в Азербайджане, Албании, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Индии, Иране, Казахстане, Киргизии, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Грузии, России и других странах.