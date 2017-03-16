Фильмы «Северного характера» показали в колониях Мурманской области

16 Марта 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Третий год подряд фильмы киномарафона «Северный характер» демонстрируют в исправительных учреждениях Мурманской области. Перед началом показа осужденным рассказывают об авторах представленных картин.

«Сотрудники воспитательных отделов организовывают сеансы просмотра с последующим обсуждением увиденного. Более 10 таких киносеансов прошло в оленегорской колонии-поселении и в колонии особого режима в Мурмашах. В общей сложности познакомиться с документальными работами смогли около 400 человек», – сообщил «Би-порту» представитель регионального УФСИН.

По словам сотрудников, увиденное никого не оставляет равнодушным. Показ фильмов «Северного характера» продлится до середины мая и должен пройти во всех колониях области.