Экс-северянка Елена Ваенга стала заслуженной артисткой республики Марий Эл

16 Марта 2017 года, 19:27

ЙОШКАР-ОЛА/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Бывшая северянка, а ныне – популярная российская певица Елена Ваенга удостоена звания Заслуженной артистки республики Марий Эл.

Диплом Елене Ваенге вручил лично глава республики Марий Эл Леонид Маркелов накануне, 15 марта, во время сольного выступления певицы на сцене ДК XXX-летия Победы сообщает «Московский Комсомолец Йошкар-Ола».

Публика радушно встретила российскую певицу и искренно порадовалась за её награждение. Сама же Ваенга во время концерта не единожды выражала своё восхищение столицей республики: «Это один из самых красивых городов России», – цитирует певицу издание.

Елена Хрулева родилась в 1977 году в Мурманской области. Выступает под псевдонимом Ваенга, придуманный её мамой. Недавно в Мурманске состоялся её сольный концерт, после которого произошёл конфуз – во время прогулки певица потеряла свой кошелёк, который так и не был найден.

Фото - официальный сайт Елены Ваенги.