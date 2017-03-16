Мурманчане отправили в Крым книги о родном городе

17 Марта 2017 года, 11:19

МУРМАНСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – В честь годовщины присоединения Республики Крым к России в Севастополь и Симферополь были отправлены книги о Мурманске. Об этом сообщили в администрации города. Юбилейное издание «Мурманск-100... отсюда начинается Россия...» рассказывает об исторических вехах становления заполярной столицы и о том, с какими результатами Мурманск подошел к своему столетию. Книги с теплыми пожеланиями подписаны руководством областного центра.

В 2014 году, когда на референдуме жители Крыма и Севастополя приняли решение стать субъектами РФ. 18 марта в Мурманске по этому случаю пройдёт народное гуляние с концертной программой и флэш-мобом.