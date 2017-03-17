Услуги в сфере культуры и искусства в Мурманской области просубсидируют

17 Марта 2017 года, 12:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в ряде муниципалитетов Мурманской области будут внедрены механизмы организации и проведения конкурсов по предоставлению субсидий на оказание услуг в сфере культуры и искусства. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре и искусству Сергей Ершов. Субсидии будут предназначены для государственных и негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных НКО.

В качестве «пилотных» территорий определены Мурманск (в части государственных областных учреждений), Апатиты, Кировск и Оленегорск. В дальнейшем опыт «пилотных» муниципалитетов по реализации проекта будет тиражирован по всей территории Мурманской области.

В ближайшее время будут сформированы услуги, в реализации которых заинтересованы бизнес и НКО.