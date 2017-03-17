Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно

С 30 марта по 02 апреля 2017 собирайтесь на каникулы всей семьей: до 20% скидка на просторные номера, бесплатное размещение для детей, развлечения в AZIMUT Отель Мурманск!
Специальное предложение включает:
- Проживание в номере категории SMART
- Завтрак Шведский Стол (на 2 взрослых и детей)
- Бесплатное проживание для детей до 18 лет (с предоставлением отдельного спального места)
- Кинопоказ документального фильма «Дорога в Арктику» в конференц-зале отеля*
- Бесплатную парковку
*Подробную информацию о кинопоказе уточняйте на ресепшн. При бронировании спецпредложения требуется предоплата, тариф невозвратный. Скидки по данному специальному предложению не суммируются со скидками по другим специальным предложениям и/или программам AZIMUT Hotels. Скидки и баллы в рамках программы лояльности AZIMUT Bonus по данному тарифу не зачитываются
AZIMUT Отель Мурманск
183038, Россия, Мурманск, проспект Ленина, 82
Тел. +7 (8152) 55 03 50; 8 800 200 00 48
Факс. +7 (8152) 55 03 50
E-mail: murmansk@azimuthotels.com; reservation@azimuthotels.com