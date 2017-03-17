Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно

20 Марта 2017 года, 09:35

С 30 марта по 02 апреля 2017 собирайтесь на каникулы всей семьей: до 20% скидка на просторные номера, бесплатное размещение для детей, развлечения в AZIMUT Отель Мурманск!

Специальное предложение включает:

Проживание в номере категории SMART

Завтрак Шведский Стол (на 2 взрослых и детей)

Бесплатное проживание для детей до 18 лет (с предоставлением отдельного спального места)

Кинопоказ документального фильма «Дорога в Арктику» в конференц-зале отеля*

Бесплатную парковку

*Подробную информацию о кинопоказе уточняйте на ресепшн. При бронировании спецпредложения требуется предоплата, тариф невозвратный. Скидки по данному специальному предложению не суммируются со скидками по другим специальным предложениям и/или программам AZIMUT Hotels. Скидки и баллы в рамках программы лояльности AZIMUT Bonus по данному тарифу не зачитываются

AZIMUT Отель Мурманск

183038, Россия, Мурманск, проспект Ленина, 82

Тел. +7 (8152) 55 03 50; 8 800 200 00 48

Факс. +7 (8152) 55 03 50

E-mail: murmansk@azimuthotels.com; reservation@azimuthotels.com