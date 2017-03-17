Судебный пристав Диана Давидюк получила гран-при конкурса «Звездная барышня»

20 Марта 2017 года, 10:19

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся областной конкурс для сотрудниц силовых структур и ведомств «Звездные барышни».

В состязаниях приняли участие 16 представительниц силовых структур из УФССП России по Мурманской области, УМВД по Мурманской области, УФСИН по Мурманской области, Северного флота и других силовых структур. Все они боролись за звание самой очаровательной и отважной девушки в погонах.

Соревнования проходили в два этапа. Сначала конкурсанткам представилась возможность проявить меткость в стрельбе из пневматической винтовки и показать уровень физической подготовки. Финал состоялся в ДК Кирова. На сцене дворца культуры участницы соревнований рассказывали о своей профессии, демонстрировали умение из подручных материалов изготовить себе наряд, показать себя в творческом конкурсе. Критерии оценок жюри: артистичность, умение импровизировать и оригинальность участниц.

Победительницей конкурса, получившей гран-при «Звездная барышня», стала судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Первомайского округа города Мурманска Диана Давидюк, которая также стала лучшей в номинации «Мисс Артистичность».