Мурманский областной краеведческий музей приглашает на мини-выставку «Их имена – Герои»

20 Марта 2017 года, 13:49

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка «Их имена – Герои», посвящённая Героям СССР, участникам Великой Отечественной войны в Советском Заполярье.

Уже второй год подряд выставка под этим символичным названием проводится в стенах музея.

В этом году посетители увидят значки, удостоверения, письма, фотографии Федора Коновалова – сапёра, командира взвода 82 гвардейского отдельного сапёрного батальона 71 гвардейской стрелковой дивизии шестой гвардейской армии, пехотинцев 14 армии Карельского фронта Павла Примакова и Николая Кононова, других участников войны.

Выставка будет работать до 20 апреля.