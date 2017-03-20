Дружелюбные хаски в «Огнях Мурманска»

21 Марта 2017 года, 13:16

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ - Для тех, кому уже поднадоели походы в музеи и кинотеатры, думают, как разнообразить свой зимний отдых есть хорошая новость. В черте города, на горнолыжном центре «Огни Мурманска» проживают хаски, одни из самых дружелюбных и миролюбивых собак в мире, которые заряжают окружающих позитивной энергетикой.

Весенние каникулы должны быть веселыми и активными. И если вы организуете ребенку хотя бы парочку поездок за несколько дней на горнолыжный центр «Огни Мурманска», то каникулы пройдут для него полезно и весело. Новые впечатления от знакомства с хаски и свежий воздух бодрят и наполняют энергией!

Хаски – это ездовые собаки. Любовь к бегу у них в крови. Ведь именно с помощью ездовых хаски передвигались раньше по бескрайним просторам Сибири.

Горнолыжный центр «Огни Мурманска» ведет работу по продвижению детского отдыха на открытом воздухе давно. В рамках этого направления подготовлены развлечения для детей: знакомство с хаски, кормление, фотосессии и катание с хаски, групповые поездки на «банане» со снегоходом, детский экстрим-парк (бесплатно для дошкольников).

«Огни Мурманска» содержат только воспитанных и послушных собак, которые любят и взрослых, и детей.

Трансфер по территории горнолыжного центра и фотосессия с хаски– бесплатно.

Подробнее о веселых хаски в «Огнях Мурманска».

Отдел по работе с клиентами 8(8152) 554-009 / 8 (921) 157-15-03.

Все о горнолыжном центре «Огни Мурманска».