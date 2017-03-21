Мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» стал лауреатом

21 Марта 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – С 16 по 20 марта в городе Сочи проходил Международный конкурс национальных культур и фольклора «Народные истоки», в котором принял участие народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Форсаж» областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Всего коллектив представил на суд жюри семь номеров. В номинации «Детский танец» в возрастной категории «9-12 лет» мурманский коллектив был удостоен Диплома Лауреата II степени за танцы «Солнечное настроение» и «Кусочек неба». В номинации «Эстрадный танец, соло» в возрастной категории «16-19 лет» Диплом Лауреата II степени был присвоен Анне Коноваловой за номер «Колыбельная для ангела».

В номинации «Стилизация» в возрастной категории «13-15 лет» ансамбль эстрадного танца «Форсаж» был награжден Дипломом Лауреата III степени за хореографические композиции «Ленточка в косе» и «Варенька», а в номинации «Эстрадный танец, ансамбль» - Дипломом Лауреата III степени за танцевальные номера «Племя солнца» и «Импульсы времен».