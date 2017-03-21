Победителем фестиваля «Театральные подмостки» стал драматический театр «Светоч» из города Полярные Зори

22 Марта 2017 года, 09:25

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Городском Дворце культуры города Полярные Зори прошел областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки». Организатор мероприятия – Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

В фестивале принимали участие 10 театральных коллективов культурно-досуговых учреждений из Кировска, Полярного, Гаджиево, Полярных Зорь, Мончегорска, Апатитов, Кандалакши и Североморска. Всего 173 человека.

Творческие делегации представили спектакли всех жанров в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие костюмы», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший актёрский ансамбль».

Члены жюри оценивали художественную значимость драматургического материала, целостность, актерское мастерство, воплощенное в образы персонажей, сценичность, режиссерскую разработку и соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.

Звание победителя и обладателя Гран-при фестиваля присудили драматическому театру «Светоч» Дворца культуры города Полярные Зори за спектакль «Любовь к трем апельсинам».

Дипломом I степени наградили народный самодеятельный коллектив театр «Проснись и пой» Кировского Дворца культуры за спектакль «Генералы в юбках», Дипломом II степени – народный театр «Кураж» Кировского ДК за спектакль «Кентервильское привидение», а Дипломом III степени – народный самодеятельный коллектив театр «Диалог» Апатитского Дворца культуры им. Егорова В. К. за спектакль «Беда от нежного сердца».

С полным списком победителей фестиваля можно ознакомиться на сайте ДК Кирова.