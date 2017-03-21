Jazz&Blues Café собирает друзей

22 Марта 2017 года, 13:07

МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - 22 марта в 19:00 очередное Jazz&Blues Cafe приглашает всех любителей «живой» музыки в клуб «Ледокол».

Первыми на сцену выйдут дебютанты вечера воспитанники Олега Федотова и Надежды Вайктус: группы MT8 и IstessoKids. Затем Василина Урнышева споёт несколько песен под аккомпанемент укулеле и уступит место брутальным парням из группы «Машинное отделение», которые проанонсируют свой грядущий сольный концерт, сыграв несколько своих композиций. Затем дуэт в составе Евгения Гомана и Анастасии Комаровой порадует всех гостей очередными mash-up экспериментами и знакомыми песнями. Алексей Рейман своими выступлениями подведет нас к финалу этой музыкальной среды. И пока неясно, будут ли выступать The Hoolz: весенние дела берут своё.