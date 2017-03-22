Команда КВН «Морская академия» готовится к выступлению в Казани

22 Марта 2017 года, 18:32

КАЗАНЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В Казане 28 марта состоится 1/8 телевизионной Первой лиги международного союза КВН, в котором примет участие команда «Морская академия».

В январе 2017 «Морская академия» участвовала в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» в Сочи. По его итогам мурманчане прошли во второй тур и были приглашены в сезон Первой телевизионной лиги КВН. Первая лига является третьей по статусу в международном союзе КВН.

28 марта в Казани, в концертном зале «Академия», вместе с командой «Морская академия» играют «Сборная команда КВН Республики Татарстан», «Алабама» МИРЭА-МГУПИ (Серпухов), «Крапива» (Иерусалим), «Без дам» (Смоленск) и «Смородина» Сборная КемГУ (Кемерово).