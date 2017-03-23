В Мурманске открывается выставка работ художника Михаила Кирина

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – 24 марта в Мурманском областном художественном музее открывается выставка, посвящённая 85-летию со дня рождения мурманского художника Михаила Кирина. На выставке будет представлено 23 работы художника из фонда Мурманского областного художественного музея.
Михаил Александрович Кирин (1932-2007) – один из ведущих художников-графиков Мурманской области и общественных деятелей в сфере искусства. В своих работах художник использовал разные техники: акварель, пастель, офорт и линогравюру. Главные темы его творчества – природа, история и культура русского Севера, море, жизнь поморов и деревянное зодчество Кольского края.
Выставка будет работать до 23 апреля.