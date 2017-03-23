Проект «Живая история» стартует в Мурманской области

24 Марта 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начинается реализация проекта «Живая история», направленного на воссоздание важных событий в истории российского государства. Старт проекту будет дан в центре дополнительного образования детей «Лапландия 25 марта в рамках военно-патриотической игры «Защитник Отечества», которая в этом году приурочена к празднованию 1155-летия российской государственности и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего в мероприятиях военно-патриотической игры примут участие более 100 человек из 17 муниципалитетов Мурманской области.

Игра проводится в форме историко-приключенческого квеста, охватывающего шесть периодов истории России, начиная с древности и заканчивая современностью.

Участникам игры предстоит стать свидетелями исторических событий, познакомиться с духовной и материальной культурой русского народа, попробовать себя в роли древнего воина, кузнеца, лучника и торговца. В рамках программы откроются исторические мастерские и интерактивные станции, на которых ребята смогут познакомиться с традиционным военным и декоративно-прикладным ремеслом русского народа.

Будут работать ткацкая, плотницкая, кузнечная, гончарная и другие мастерские, состоятся мастер-классы по историческому танцу и каллиграфии. Участники игры побывают на площадках военного мастерства: «Стрельба из лука» и «Историческое фехтование»; осмотрят интерактивные выставки средневекового и современного оружия.