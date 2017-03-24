День оленевода пройдет 25 и 26 марта в Ловозеро

24 Марта 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ — 25 и 26 марта в Ловозере будет проходить традиционный районный Праздник Севера и День оленевода, сообщают в областном правительстве.

Торжественное открытие праздника состоится 25 марта в 12:00 на стадионе села, в это же время начнёт работу ярмарка «Город мастеров». В рамках мероприятия также состоится турнир по зимнему футболу и товарищеская встреча по хоккею. В 12:30 начнутся соревнования по национальным видам спорта, лыжным гонкам, гонки на оленьих упряжках на дистанции 3200 м среди мужчин и женщин, а также среди юношей на дистанции 1600 м.

Награждение победителей лыжных гонок, зимнего футбола и хоккея, а также соревнований по другим национальным видам спорта начнётся на концертной площадке стадиона в 15:30.

А 26 марта в 10:00 на стадионе стартуют гонки на оленьих упряжках. В 11:00 пройдут показательные выступления мотоклуба «СКИФ», а в 15:30 — церемония награждения победителей соревнований на оленьих и собачьих упряжках.