Зрители областного драмтеатра выбрали лучший спектакль и актёров

24 Марта 2017 года, 12:56

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ - В Мурманской областном драматическом театре названы победители Конкурса зрительских симпатий. Конкурс зрительских симпатий проходил с 20 ноября 2016 года по 20 марта 2017 года и был приурочен к Международному Дню театра. В конкурсе принимали участие зрители театра, которым предлагалось заполнить анкету и выбрать любимого актера, актрису и спектакль. Всего на Конкурс было представлено более 200 анкет.

Лидерами в номинации «Любимая актриса» стали: Юлия Денежкина, Елена Царева и Мария Лобова. Победила Юлия Денежкина.

На звание «Любимый актер» претендовали Владимир Равданович, Сергей Гронский и Валерий Журавлев. Победил в этой номинации Владимир Равданович.

В номинации «Любимый спектакль» победил спектакль «Одноклассники». Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев.

Фото из группы «ВКонтакте»