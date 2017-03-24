В краеведческом музее откроется выставка «И на камнях растут деревья»

24 Марта 2017 года, 13:33

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 1 апреля откроется выставка «И на камнях растут деревья», на которой будут представлены предметы из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк».

Клубы объединяют людей, увлечённых исторической реконструкцией, воссозданием традиций, быта и культуры Раннего Средневековья на Руси, которое относится к IX-XI вв.

На выставке будут воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.

В рамках открытия члены клуба «Мидгард» и «Снежный волк» расскажут об особенностях движения реконструкторов в России и о предметах, экспонирующихся на выставке.