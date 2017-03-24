В Мурманске начинается цикл мероприятий для детей и подростков в период весенних школьных каникул

24 Марта 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 27 марта стартует цикл мероприятий для детей и подростков в период весенних школьных каникул.

В 10:00 учащиеся школы №53 посетят урок-игру «Символы России и Мурманской области». Ребята узнают историю появления символов, посмотрят фильм о них. После этого они примут участие в викторине. В 11:00, 12:00 и 13:00 мероприятие посетят ученики мурманского лицея №2.

В этот же день в 10:00 и в 12:00 ребята из школы №28 побывают на познавательной программе «В гостях у природы». Дети узнают о птицах Мурманской области, примут участие в интерактивных играх «Кто живет рядом», «Накорми птицу», «Лапы, крылья и хвосты», а также отгадают загадки. В 11:00 программу посетят учащиеся школы №50.

28 марта в 11:00 учащиеся лицея №2 посетят квест-игру «Путешествие по Мурманску», в 12:00 – дети из школ №53 и №5. Главная задача квест-игры – выяснить, кто лучше знает родной город. Ребятам будет предложен маршрут, где им нужно будет выполнить разные задания.

В этот же день в 11:00 и в 12:30 ребята из школы №57 побывают на познавательной программе «В гостях у природы». В 11:40 программу посетят учащиеся школы №53.

В 11:40 детей из школы №50 ждет познавательно-игровая программа «Мульти-пульти-знатоки!». Ребятам расскажут, как появилась и развивалась российская мультипликация. Каждой команде предлагается по очереди выбрать вопрос из разных категорий и ответить на них.

29 марта в 10:00 учащиеся школы №53 посетят урок-игру «Символы России и Мурманской области». В 11:00 и в 12:00 на мероприятии побывают ученики школы №50.

В 11:00 учащихся лицея №2 ждет познавательная программа «В гостях у природы».

В 12:00 ребята из школ №57 и №53 посетят квест-игру «Путешествие по Мурманску».

30 марта в 10:00 учащихся школы №53 ждет познавательная программа «В гостях у природы». В 11:40 познакомиться с животными нашего края смогут ребята из школы №5.

В 11:00 специалисты ДК ждут учеников лицея №2 на познавательно-игровой программе «В поисках изумрудного города». Школьники смогут окунуться в мир сказок Эрнста Гофмана, братьев Гримм, Корнея Чуковского, Алексея Толстого и других. Дети проверят свои знания и умения узнавать сказки и их героев, распознавать понятия добра и зла по поступкам персонажей книг.

В 11:40 пройдет квест-игра «Путешествие по Мурманск» для учащихся школ №57 и №28.

В 12:30 для детей из школы №50 пройдет познавательно-игровая программа «Мульти-пульти знатоки!».

31 марта в 10:00 и в 12:00 для учащихся школы №5 и лицея №2 пройдет познавательно-игровая программа «Мульти-пульти знатоки!».

В 11:00 учащихся школы №53 ждет развлекательная программа «Как прекрасен этот мир». Ребята примут участие в играх, викторинах, отгадают загадки и потанцуют на дискотеке. Кроме того, школьники совершат экскурсию и посетят уникальные места города детства.

В 10:00 и в 12:00 дети из школы №53 побывают на познавательной программе «В гостях у природы».