Закон о морально-этических нормах культуры может быть разработан в России

27 Марта 2017 года, 10:06

РОССИЯ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Экспертная комиссия по вопросам театра Общественного совета при Министерстве культуры России предложила разработать закон о морально-этических нормах культуры России и ввести его в качестве составной части в закон о культуре. Об этом пишут «Известия».

«Разбалансировка культуры сказалась на духовно-нравственном состоянии театра и всего общества. Сотни миллионов государственных денег были бездумно вложены в современное искусство», — обосновал необходимость закона народный артист Николай Бурляев.

Бурляев привел примеры «разбалансировки», вспомнив, в том числе, скандал вокруг новосибирской постановки «Тангейзера», инсталляцию фаллоса в Санкт-Петербурге, получившую государственную премию «Инновация», и выставку, где посетители ходили по проецируемому на пол евангельскому тексту.

Коллеги Николая Бурляева по Общественному совету привели примеры из театральной практики государственных театров, свидетельствующие о «недостаточном уровне морали и этики».

В ближайшее время члены экспертного совета разработают тезисы будущего закона и вынесут их на обсуждение. В свою очередь, опрошенные деятели культуры опасаются, что закон может содержать скрытый призыв к возрождению цензуры.

«Такая опасность существует, — полагает художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов. — Мораль — это дело каждого художника, связанная с его творчеством. И навязывать со стороны формулировки, которые оказываются ограничительными, неправильно. Всё это может сработать наоборот. Лучше оставить художника наедине с собственной совестью, где он всегда и пребывает».

Помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова, режиссер Константин Богомолов, комментируя возможные дополнения в закон о культуре, сообщил, что «они никак не повлияют в лучшую сторону на культурную жизнь России».

«Есть множество людей, которым необходим выход энергии, им надо поговорить, придумать какие-нибудь запреты», — подытожил режиссер.

Общественный совет при Министерстве культуры не в первый раз поднимает вопрос о морально-нравственных критериях современного искусства. В 2015 году глава комиссии по культуре Общественной палаты России Андрей Ковальчук предложил тогда создать при Минкультуры художественный совет, который выносил бы вердикты по репертуарам федеральных театров.

Предложение реализовано не было, однако сейчас позиция сторонников закона о морали может быть учтена в государственном докладе о состоянии российской культуры в 2016 году, а это уже повод для нормативно-правового регулирования культурных процессов.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин