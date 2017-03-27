Концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Антуана Ребстейна

27 Марта 2017 года, 13:15

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ - 23 апреля областная филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением уже знакомого нашим ценителям классической музыки дирижера Антуана Ребстейна (Швейцария). В качестве солиста с оркестром впервые выступит известный питерский альтист Алексей Людевиг.

В репертуаре альтиста – сочинения, созданные на протяжении последних трех веков. Ему принадлежит честь громких премьерных исполнений произведений многих российских композиторов – Успенского, Слонимского, Сапожникова и других, а также произведений современных американских и французских авторов, многие из которых были написаны специально для него.

Алексей Людевиг также является основателем камерного ансамбля «Камерные Солисты Санкт-Петербурга». В настоящее время преподает в Санкт-Петербургской консерватории и Музыкальном колледже Санкт-Петербурга.

Играет на альте, созданном Антонио Мариани в 1661 году.

В программе концерта – сочинения Равеля, Шнитке, Грига, Барбера...

Билеты продаются в кассе филармонии пр.Ленина. 67, тел. 45 08 67, на сайте филармонии и на официальной страничке филармонии Вконтакте.

С 29 марта начинает работать касса в здании филармонии (1 этаж), тел.99 43 32. Расписание: среда-воскресенье 12.30-20.00. Перерыв с 16 до 17.00.