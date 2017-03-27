30 марта на сцене кинотеатра «Мурманск» состоится сольный концерт постоянного резидента шоу Stand Up на канале ТНТ Тимура Каргинова

27 Марта 2017 года, 13:42

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ - 30 марта на сцене кинотеатра «Мурманск» состоится сольный концерт постоянного резидента шоу StandUp Тимура Каргинова.

Сегодня шоу StandUp выходит на лидирующие позиции в рейтинге юмористических проектов российского телевидения. Это направление довольно новое для нашей страны, но, тем не менее, очень популярное. Резиденты шоу способны рассказать о простых вещах с непревзойденным юмором. В каждой шутке комика зрители отчетливо видят себя и своих друзей. Вот только на все бытовые неурядицы стендапперы помогают нам взглянуть сквозь призму иронии.

Тимур Каргинов – один из постоянных резидентов шоу StandUp. Будущую профессию комик выбрал еще будучи школьником. Он не «лез за словом в карман» и всегда был готов рассмешить одноклассников свежей шуткой.

В университете Тимур продолжал заниматься любимым делом – вместе со сборной вуза «Пирамида» играл в КВН. Успехи команды впечатляли. Эффектных парней из Владикавказа жюри отметило сразу, и они продолжали бороться за первое место в высшей лиге игры.

Следующий этап карьеры Тимура – выступление в шоу StandUp. Но сегодня комик известен не только как резидент шоу, он также участвует в качестве наставника в новом телепроекте канала ТНТ «Открытый микрофон».

Шутки Тимура очень самокритичны и логичны, в таком стиле в России больше никто не шутит, поэтому его с легкостью можно назвать уникальным юмористом.

Специальные гости вечера: Ваня Усович и Роман Косицын!

Билеты в кассе кинотеатра «Мурманск»! Подробности по телефону: 205-950