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Главная » Культура » Подведены итоги областного конкурса исполнителей частушек «Завалинка»
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 17:23

Подведены итоги областного конкурса исполнителей частушек «Завалинка»


АФРИКАНДА/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Доме культуры поселка Африканда состоялся областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка».

В этом году в конкурсе приняли участие девять ансамблей и шесть солистов из учреждений культуры и учреждений дополнительного образования Мурманска, Апатитов, Колы, Полярных Зорь, Кандалакши, Титана и Териберки. Всего в мероприятии приняли участие 85 человек.

Конкурсанты представили на суд жюри частушки в номинациях «Любовные страдания» и «Плясовые припевки», а также частушки из репертуара Марии Мордасовой.

В номинации «Любовные страдания» обладателем Диплома Лауреата стал ансамбль народной песни «Снежица» (Кола), руководитель - Лидия Комарова, аккомпаниатор - Алексей Кондратенко.

Диплом I степени был вручен семейному дуэту «Ладушки» (Кандалакша), руководитель - Любовь Давыдова, Диплом II степени - ансамблю народной песни «Горенка» (Мурманска), руководитель - Юлия Серова, аккомпаниатор - Валерий Сиваков, а Диплом III степени - студии народного творчества «Ярушко» (Апатиты), руководитель - Ольга Тимкина.

В номинации «Плясовые припевки» Диплом Лауреата присудили народному вокальному ансамблю «Тары-бары» (Кандалакша), руководители - Наталия Кудринская, Татьяна Шарубина.

Дипломами I степени удостоили ансамбль русской песни «Забавушка» (Титан), руководитель - Юрий Сопегин, и дуэт Ксении Марковой и Оксаны Фокиной ансамбля «Горенка». Дипломы II степени получили Териберский поморский хор, руководитель - Ольга Николаева, и Оксана Фокеева, участница ансамбля «Горенка». Дипломами III степени наградили вокальную группу «Иван-да-Марья» (Апатиты), руководитель - Вячеслав Дворянский, и Ксению Маркову, участницу ансамбля «Горенка».

Кроме того, ансамблю частушечников «Зоряночка» (Полярные Зори) был присужден специальный диплом «За создание авторской частушки». Алиса Бакуркина (Мурманск) получила «Приз зрительских симпатий». Юрий Сопегин, руководитель ансамбля «Забавушка», стал обладателем специального диплома «За органичное воплощение образа гармониста», а ансамбль «Снежица» получил специальный диплом «За лучшее исполнение частушек из репертуара Марии Мордасовой».

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