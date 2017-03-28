Мурманский областной краеведческий музей представит новинки своей коллекции

28 Марта 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 29 марта начнёт работу мини-выставка из новых поступлений. Это мероприятие является своеобразным отчетом о научном комплектовании музейных коллекций.

На выставке будут представлены кокошник – праздничный женский головной убор Архангельской губернии конца 19 – начала 20 веков, женские шляпки разных лет и резиновые галоши 1960-х годов, часы наручные женские «Заря» 1980-х годов.

На выставке представлены счётчик биоритмов с символикой Олимпиады – 80, который служил для прогнозирования физического и психического состояния человека по его биоритмам, а также фотоаппарат «ФЭД-3», который производился с 1961 по 1979 годы.

Упаковки сухих молочных продуктов 1980-х годов, представленные на выставке, передал в музей мурманчанин Василий Юкалов. В условиях острого дефицита в магазинах Мурманска их приобретала его жена Марина Черновая, используя в качестве детского питания.

Экспонаты, представленные на мини-выставке, в дальнейшем будут показаны в постоянной экспозиции музея или на новых временных выставках.

Мини-выставка будет работать до 20 апреля.