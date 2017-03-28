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Главная » Культура » В Оленегорске состоялся показ спектакля «Большая руда»
 
 
 
 
28 Марта 2017 года, 15:50

В Оленегорске состоялся показ спектакля «Большая руда»


ОЛЕНЕГОРСК/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - В минувшие выходные московский Театр труда представил оленегорцам постановку «Большая руда». Спонсором мероприятия стала компания «Северсталь».

Билеты распространялись в городе бесплатно. Среди зрителей были не только работники комбината, но также ветераны и школьники. К слову, в преддверии показа спектакля среди старшеклассников школ Оленегорска прошел конкурс на лучшее эссе по повести Георгия Владимова «Большая руда». Перед выходом актеров на сцену исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков вручил подарки за лучшие работы учащейся школы № 21 Софье Бугаевой, а также трем ученикам школы №4: Анне Видяевой, Анне Корнаковой и Достону Холматову.

Спектакль «Большая руда» актеры Театра труда показывали на сцене в 12-й раз. Однако именно в Оленегорске игра получилась более убедительной и яркой, поскольку за день до постановки творческий коллектив впервые побывал на производстве – в Оленегорском карьере и на участке ремонта технологического транспорта «Олкона».

«Очень сильные впечатления от масштабов производства. От высоты, от мощности, от того, какой маленький человек на фоне такой техники, карьера. Это ощущение масштаба, природной силы, техники, ветра накладывает, конечно, большой отпечаток», - рассказал о впечатлениях от экскурсии на промплощадку исполнитель главной роли и автор идеи постановки Михаил Тройник.

В течение часа, пока шел спектакль, зрители внимательно наблюдали за душевными метаниями главного героя – шофера Виктора Пронякина. Он во что бы то ни стало хотел первым добраться до большой руды Курской магнитной аномалии и привезти ее из карьера. Но ради чего – денег, славы, мечты? На этот вопрос противоречивый герой и сам не знает ответа. Каждый зритель понял финал по-своему, в чем и заключалась идея постановки.

«Когда шла на спектакль, то думала, что производственная тематика будет довольно скучной, но к моему изумлению, постановка оказалась замечательной, очень проникновенной. Молодые актеры сыграли изумительно, я нахожусь под впечатлением», - отметила директор библиотечной системы Оленегорска Надежда Малашенко.

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