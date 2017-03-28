Карельский танцевальный ансамбль «Маюри» сражается за звание лучших в России

28 Марта 2017 года, 16:31

РОССИЯ/ 28 марта/ БИ-ПОРТ - Ансамбль индийского танца «Маюри» из Петрозаводска принял участие в грандиозном ТВ-шоу «Танцуют все!» на телеканале «Россия-1». Девушки продолжают сражаться за звание лучшего танцевального коллектива России. «Губернiя Daily» поговорила с солисткой ансамбля Ксенией Сигаловой о том, как девушкам удалось попасть на это шоу и чем они сейчас здесь занимаются.

В среднем девушка приходится тренироваться по три раза в неделю. Одна репетиция обычно продолжается около 4 часов, но сейчас на занятия может уходить и по 7-8, а то и все 10 часов. В свободное время артистки отсыпаются.

Девушкам нравится, что к каждому эфиру приходится разучить танцы в различных жанрах.

«Сегодня ты танцуешь брейкданс, а через неделю - индийские танцы, еще через неделю – балет. [...]На прошлой неделе мы делали номер в стиле фламенко. Было, безусловно, очень сложно. В составе «Маюри» на шоу есть и девочки 14 лет, раньше они никогда не держали в руках веера, не танцевали в специальной обуви, но показали себя на высоте, настоящими профессионалами, продемонстрировав настоящую женскую экспрессию и грацию».

Сейчас девушки мечтают сделать совместный номер с Сергеем Шнуровым.

Фото: YouTube