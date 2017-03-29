Интерактивную карту Кольского Севера представят в научной библиотеке 30 марта

29 Марта 2017 года, 13:35

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Интерактивную карту необыкновенных мест Кольского Севера представят в Мурманской областной научной библиотеке 30 марта.

Напомним, что интерактивная карта «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» – это новый электронный информационный ресурс Мурманской областной научной библиотеки. Карта содержит краткие историко-культурологические справки о достопримечательностях Кольского полуострова, фото, аудио, видеоматериалы, а также предполагает возможность 3D экскурсии. Главная её задача, по мнению создателей – привлечение внимания жителей и гостей Кольского полуострова к культурным, историческим, географическим, гидрологическим объектам и необычным явлениям природы. Кроме того, карта должна способствовать развитию круглогодичного туризма по уникальным местам Мурманской области.

В презентации карты примут участие представители регионального отделения Российского географического общества, которые расскажут об экспедициях за «снежным человеком» в Ловозерских тундрах и изучении лабиринтов. Кроме того, каждый желающий сможет проверить свои краеведческие знания и принять участие в электронной викторине.