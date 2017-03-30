Губернаторские гранты на поддержку издательской деятельности получили два сборника стихов

31 Марта 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - Заседание Экспертного совета по грантам Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности состоялось в региональном комитете по культуре и искусству

Напомним, что губернаторские гранты предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей, не являющихся членами мурманских организаций творческих союзов России, а возраст соискателя на получение гранта не должен превышать 35 лет.

В этом году по решению совета гранты в размере 100 тысяч рублей в соответствии с постановлением областного правительства будут выделены Дарье Высоцкой на издание сборника «Русалка на берегу» и Елене Захаровой - на сборник стихов под названием «Плакать нельзя».

Фото: Twitter