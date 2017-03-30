В Мурманске состоится модный показ саамских костюмов

31 Марта 2017 года, 13:26

МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 3 апреля состоится День Ловозерского района. Проект направлен на раскрытие культурного потенциала городов и районов Кольского Заполярья.

В рамках мероприятия состоится показ саамских костюмов, для зрителей будет организована дегустация национальной саамской кухни и выставка декоративного прикладного творчества. Кроме того, будут организованы мастер-классы по плетению, вышивке бисером и созданию изделий из костей и рогов.

Участники встречи узнают о своеобразии Ловозерского района, о работе местных библиотек и информационно-просветительского краеведческого центра, о деятельности Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.