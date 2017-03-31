Военнослужащие Северного флота будут читать русскую классику по радио

03 Апреля 2017 года, 10:29

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Военнослужащие Северного флота прочитают роман Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада» в эфире «Радио России».

Как сообщают в пресс-службе Северного флота, военнослужащие приняли активное участие в литературном проекте «В море – значит дома», в рамках которого моряки всех российских флотов прочитают фрагменты произведения «Фрегат «Паллада» Ивана Гончарова. Проект проводится «Радио России» при участии Минобороны и приурочен к 320-летию создания военно-морского флота в России. Старт проекту был дан 23 февраля: первые главы произведения зачитали военнослужащие Черноморского флота.

Фрагмент, зачитанный командующим Северным флотом Николаем Евменовым, выйдет в эфир «Радио России» 28 апреля. Всего в записи произведения приняли участие 38 представителей надводных и подводных сил, морской авиации и береговых частей Северного флота. Выпуски, записанные силами Северного флота, будут выходить в эфир во время плановых выпусков передачи по будням в 19.50 в течение мая и июня, а также будут доступны на сайте «Радио России».