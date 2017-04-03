В Мурманске прошли соревнования по «Что? Где? Когда?»

03 Апреля 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске завершился открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». В рамках основной программы прошли соревнования по «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра».

Всего для участия в Кубке заявились 60 команд. Кроме мурманских коллективов присутствовали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Армении и Азербайджана.

Абсолютным чемпионом и обладателем «Кубка Арктики» стала команда «Норманны» (Мурманск), а победителем в игре «Что? Где? Когда?» ребята из команды «Механизм реакции» (Москва). Они отправятся в Казахстан на Чемпионат мира по интеллектуальным играм.

АГМ