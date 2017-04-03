Молодёжный фестиваль «FREE SPACE» пройдёт в ЗАТО Александровск

04 Апреля 2017 года, 12:00

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - В понедельник, 15 апреля, в ЗАТО Александровск состоится второй открытый молодежный фестиваль «FREE SPACE». В фестивале принимают уча-стие танцевальные коллективы, вокалисты и музыканты, фотографы и актеры в возрасте от 14 до 35 лет.

Мероприятие будет проходить на четырех площадках: «Dance in space» — по самым современ-ным направлениям танца, «Galaxy Voices» — площадка вокалистов и музыкальных групп; «Foto of silence» — площадка для фотохудожников, а также сцена эстрадных миниатюр «Gravitational scene».

В прошлом году молодежный фестиваль «FREE SPACE» проходил в Снежногорске, где было заяв-лено более 35 номеров от коллективов и исполнителей региона.