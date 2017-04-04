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Главная » Культура » Фонд Мурманского областного художественного музея пополнился картиной Анатолия Сергиенко
 
 
 
 
04 Апреля 2017 года, 17:22

Фонд Мурманского областного художественного музея пополнился картиной Анатолия Сергиенко


МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Фонд Мурманского областного художественного музея пополнился работой Анатолия Сергиенко. 31 марта заслуженный художник России подарил музею эскиз портрета Анфеи Ивановны Кичигиной, с 1935 года возглавлявшей Териберский поморский народный хор.

Эскиз является самостоятельным произведением искусства, готовое же полотно под названием «Портрет поморки Анфеи Кичигиной», выполненное на холсте маслом, посетители музея могли увидеть на выставке Сергиенко «Жизнь в искусстве». Экспозиция работала в музее с 9 декабря прошлого года по 29 января 2017 года.

Сейчас коллекция самого молодого музея в России насчитывает более 10 000 единиц.

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