TIFF едет в очередной тур по России

05 Апреля 2017 года, 16:03

РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – С 14 по 27 апреля норвежский кинофестиваль Tromsø International Film Festival представит в России новую программу короткометражного кино «Films from the North» («Фильмы с севера»). Показы пройдут в семи российских городах, в которые вошли Мурманск, Апатиты, Москва, Архангельск, Северодвинск, Петрозаводск и Санкт-Петербург. В программе кинофестиваля шесть короткометражных фильмов - от сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан.

Апатиты увидят новую программу кинофестиваля 26 апреля. В Мурманске показы пройдут 27 апреля в рамках фестиваля «Птица Баренц».

В прошлом году Tromsø International Film Festival представлял в России пять короткометражек от режиссёров из Норвегии, Швеции и Финляндии, объединенных темой «GAMES THEY PLAY» – «Люди и игры, в которые они играют везде».