Весенний праздник для детей

06 Апреля 2017 года, 10:56

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - В международной сети отелей Park Inn by Radisson уже много лет подряд действует программа «Ответственный бизнес», в рамках которой отели пытаются сохранить окружающую среду, помогают домам престарелых, детским домам и участвуют во многих благотворительных проектах.

Вот и на прошедшых выходных отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» помог специалистам Частного Учреждения Социального Обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» (г. Мурманск) и общественной организации «Романов на Мурмане» организовать весенний семейный праздник «День смеха и веселья!».

Всего было 105 участников, в том числе и 48 детей, с особенностями развития. Веселые и задорные клоуны от всей души смешили и развлекали удивительных детей из семей, получающих услугу «Кратковременное размещение детей с особыми потребностями» в принимающих семьях «Гостевая семья», и детей из семей ассистентов, оказывающих услугу.

Участники праздника с удовольствием лакомились сладостями, приготовленными поварами ресторана «Полярные Зори» и общались друг с другом. Весеннее настроение витало в воздухе и позволило детям забыть о трудностях и проблемах.