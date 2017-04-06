Акция «Славься, Мурманская область!» стартует в Росляково

07 Апреля 2017 года, 11:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

Красочные концерты, приуроченные к 79-летию Мурманской области, пройдут в Мурманске, жилом районе Росляково, поселках Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Открытие акции состоится в Росляково во Дворце культуры «Судоремонтник». 8 апреля свои лучшие хореографические номера исполнят ансамбли танца «Радость» и «Овация», а также выступит хор украинской песни «Джерела» и ансамбль народной песни «Тальяночка».

Завершится акция 28 мая большим праздничным концертом в Териберке.