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Марина Ковтун провела экстренное совещание по Териберке
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Татьяна Сахневич
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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Главная » Культура » Акция «Славься, Мурманская область!» стартует в Росляково
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 11:09

Акция «Славься, Мурманская область!» стартует в Росляково

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

Красочные концерты, приуроченные к 79-летию Мурманской области, пройдут в Мурманске, жилом районе Росляково, поселках Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Открытие акции состоится в Росляково во Дворце культуры «Судоремонтник». 8 апреля свои лучшие хореографические номера исполнят ансамбли танца «Радость» и «Овация», а также выступит хор украинской песни «Джерела» и ансамбль народной песни «Тальяночка».

Завершится акция 28 мая большим праздничным концертом в Териберке.

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