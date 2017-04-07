В Мурманске состоится концерт Сергея Жилина

07 Апреля 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - В субботу, 8 апреля, в Мурманске состоится концерт заслуженного артиста России Сергея Жилина в рамках регионального детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса «Фонограф-Дебют». На сцене Мурманской областной филармонии также выступят участники нескольких сезонов проекта «Голос. Дети» и воспитанники творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф».

Напомним, что 7 и 9 апреля 2017 года в Мурманске состоится Региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют». К участию в конкурсе были приглашены все желающие в возрасте от 6 до 17 лет. Победители получат уникальную возможность пройти обучение в студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина и принять участие в гала-концерте конкурса в Москве.