Библионочь пройдет в Мурманской научной библиотеке 21 апреля

07 Апреля 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — В этом году Библионочь состоится в Мурманской областной научной библиотеке 21 апреля. Темой акции в этом году станет «Культурный багаж». На площадках Библионочи разместится интересная и полезная информация из области литературы, истории, музыки и естественных наук, а также зона для ценителей танцев.

Участники акции получат возможности услышать старые пластинки, увидеть ноты и музыкальные журналы начала ХХ века и освоить технику росписи грампластинок.

Известный мурманский путешественник Дмитрий Бабенко расскажет о путешествиях и приключениях, а Сергей Гречаный представит свою коллекцию раритетных фотоаппаратов и другой фототехники. Кроме того, в конференц-зале библиотеки пройдут музыкальные концерты, а в отделе краеведения развернётся эко-зона.

Кроме того, впервые одна из площадок Библионочи будет открыта для общения с подопечными фонда защиты животных. «Научка» также устроит традиционные экскурсии в книгохранилище. Для детей в рамках Библионочи развернут игровые площадки и проведут различные мастер-классы.