Россияне перестали слушать Стаса Михайлова и Ваенгу

07 Апреля 2017 года, 19:25

РОССИЯ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — За последние три года российские интернет-пользователи стали реже слушать шансон и чаще — танцевальную музыку. Как сообщает РБК, такие выводы содержатся в исследовании «Яндекс.Музыка», чья ежемесячная аудитория превышает 20 млн человек.

Так, пользователи «Яндекс.Музыки» теряют интерес к наиболее популярным представителям шансона — за три года Михаил Круг из тройки лидеров ушёл за пределы ТОП-30 по количеству прослушиваний. Стас Михайлов с 2014 года три года упал с 10-го на 30-е место, а уроженка Североморска Елена Ваенга — с 20-го на 75-е.

При этом доля танцевальной музыки в общем потоке прослушиваний выросла в три раза, а редакционные подборки для вечеринок регулярно входят в топ самых популярных. Наиболее востребованными жанрами остаются поп-музыка, рок, эстрада, рэп, электроника и альтернативная музыка. Лидерами рейтинга по количеству прослушиваний в марте 2017 года стали преимущественно представители жанра поп-музыка: группа «Грибы», певица LOBODA, британский музыкант Ed Sheeran и певец Егор Крид.