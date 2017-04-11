В Ловозеро пройдет «Званый ужин»

11 Апреля 2017 года, 17:06

ЛОВОЗЕРО/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - В рамках Международного дня семьи 13 мая в Ловозерском национальном культурном центре пройдет конкурс «Пэ алькэп поррэ» («Званый ужин»). К участию в конкурсе допускаются все желающие, приславшие до 7 мая анкету-заявку. Конкурс проводится с целью популяризации национальных культур и пропаганды принципов традиционного питания в современной жизни.

Конкурс состоит из пяти этапов. Первые три состоят из визитной карточки участника, домашнего задания и презентации блюда жюри и его дегустация. На четвертом этапе пройдет конкурс «Я повар», где участники получают задание и выполняют его в течение 20 минут. На последнем этапе конкурсанты проведут национальную игру со зрителем.

В финале конкурсной программы будут определены победители в пяти номинациях: «Национальный колорит», «Старое блюдо на новый лад», «Блюдо для всей семьи», где оценивается объём приготовленного блюда; «Блюдо - экзотика» и «Самая гостеприимная хозяйка».