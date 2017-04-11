Выставка «Эзотерика» самодеятельного художника Михаила Карпова откроется в художественном музее

11 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ ПОРТ – В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея 12 апреля в 15:00 состоится торжественное открытие выставки «Эзотерика» самодеятельного художника Михаила Карпова.

В экспозиции представлено около 50 картин. В работах Михаила Карпова присутствуют эзотерические мотивы, а с недавних пор художник пишет с натуры.

Михаил Карпов родился 11 мая 1947 года в Кандалакше, в 1955 году переехал в Мурманск. Его первая персональная выставка состоялась в Мурманском областном центре художественных ремесел в 1995 году. Работы Карпова экспонировались также на выставочных площадках Североморска и Колы. В 1999 году его картина «Во имя любви» была представлена на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в Москве.

Последняя выставка работ художника в Мурманске под названием «Четвёртое измерение» состоялась в 2004 году. С 2005 года Михаил Карпов проживает в Краснодарском крае. Выставка приурочена к 70-летию мастера и продлится до 14 мая.