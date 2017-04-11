Артисты Мурманского драмтеатра продолжают радовать жителей области спектаклями

11 Апреля 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Артисты Мурманского областного драматического театра покажут свои спектакли в Коле и Кандалакше.

12 апреля в Кольском районном центре культуры состоится спектакль-сказка «Ищи ветра в поле». Владимир Лифшиц – один из создателей знаменитой и любимой многими когда-то передачи «Радио-няня» написал пьесу по мотивам русских народных сказок. А режиссер Никита Ковалев поставил по ней спектакль «Ищи ветра в поле». Начало в 14:00.

13 апреля в 19:00 на сцене Дворца культуры «Металлург» в Кандалакше можно будет посмотреть спектакль – комедию «Цилиндр». Спектакль поставлен по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии. Действие происходит в Неаполе, где две семейные пары – Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, попали в непростую житейскую ситуацию.

14 апреля на сцене «Металлурга» по многочисленным просьбам зрителей пройдет два спектакля для детей «Осторожно: дети!» - в 11:00 и в 12:30. «Осторожно: дети!» – это интерактивная игра, участниками которой, вместе с профессиональными артистами, становятся и юные зрители. О том, как правильно следует вести себя на дорогах, рассказывают ребятам герои этой истории – ожившие вдруг машины, светофор, дорожные знаки.