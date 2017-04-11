День космонавтики в Jazz&Blues Café

12 Апреля 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - 12 апреля, в День космонавтики космическое Jazz&Blues Café приглашает всех погрузиться в космос разнообразнейших песен и музыкальных стилей.

Вечер откроет Олег Щукин, который задаст джазовую тональность всего, что будет происходить в дальнейшем. Лолита под собственный аккомпанемент на клавишных откроет череду выступлений поющих девушек: сразу вслед за ней выступят очаровательный дуэт «ВасяНастя» (вокал, укулеле) и вернувшаяся ненадолго в родной город Яра, которая в прошлом сезоне покорила всех гостей Jazz&Blues Cafe.

Одним из центральных моментов будет выступление проекта «Космический Стас», в репертуаре которого, впрочем как и у следующих участников, прозвучит «космическая» песня. Затем будут выступать смешанные дуэты: Евгений Гоман и Анастасия Комарова, Marisse & All Rey...

Финальный аккорд «космического» Jazz&Blues Café сыграет Алексей Рейман.