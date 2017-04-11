«Дневник войны» Максима Старостина перевели на норвежский язык

12 Апреля 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Книгу Максима Старостина «Дневник войны» перевели на норвежский язык. Рукописи первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) в 1939-1945 годах впервые были опубликованы в 2014 году – спустя 70 лет после их написания. События, описываемые в дневнике, - это страницы общей истории в жизни Советского Заполярья и Восточного Финнмарка.

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии, Институтом всеобщей истории РАН, а также Мурманским областным краеведческим музеем инициировало проект, результатом которого стало издание «Дневника войны» на норвежском языке. Как сообщили «Би-порту» в норвежском консульстве, презентация книги состоится 6 мая 2017 года в Мурманском областном краеведческом музее.

Фото: norvegia.ru