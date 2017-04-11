В Апатитах откроется выставка-ярмарка «Имандра-2017»

12 Апреля 2017 года, 11:35

АПАТИТЫ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 20 апреля откроется XVIII выставка-ярмарка «Имандра-2017». На выставке-ярмарке будут представлены разнообразные товары и услуги, производимые и предоставляемые предпринимателями Мурманской области и из других регионов России.

В частности в рамках выставки круглый стол по вопросам продвижения туристского потенциала и роли туристских информационных центров. На дискуссионной площадке «Вместе к Новой Арктике: как утолить кадровый голод?» обсудят способы удержания выпускников в регионе и привлечения рабочей силы из других регионов.

На площадке «Имандры-2017» будет работать «День Терского берега», в рамках которого состоится презентация местных продуктов питания, и пройдёт мастер-класс по лепке поморской козули. Для любителей науки будет организован лекторий «Техносфера, антропосфера или ноосфера - к чему ведет взаимодейстиве природы и промышленности в Мурманской области?». Также жителей и гостей города ожидает интересная культурная программа.

Выставка будет работать до 23 апреля.