Российские «пираты» смогут получать «скидку» при оплате компенсаций правообладателям

12 Апреля 2017 года, 17:46

РОССИЯ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство культуры доработало законопроект, меняющий правила расчета компенсаций правообладателям. На скидку теперь смогут рассчитывать не только индивидуальные предприниматели, но и сами компании. Поводом для разработки изменений в Гражданский кодекс стал указ Конституционного суда, утвержденный в ноябре 2016 года. Согласно ему, суды в исключительных случаях должны иметь право назначать ответчикам сумму компенсации за нарушение авторских прав ниже установленного законом минимального предела. Это будет проводиться в тех случаях, когда сумма иска явно несоразмерна нарушению.

«Правообладатели могут требовать от продавца контрафакта не возмещения убытков – при таком иске нужно доказать их размер, – а так называемую компенсацию. Ее размер определен в рамках от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый объект интеллектуальной собственности. В результате пиратский диск с 200 песнями суд может оценить в 4 миллиона – по 10 тысяч рублей за каждую фонограмму и музыкальное произведение», – разъяснил «Известиям» адвокат Николай Гречкин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС