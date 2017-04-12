Ансамбль танца «Радость» получил дипломы лауреата международного фестиваль-конкурса

13 Апреля 2017 года, 11:22

РОССИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – С 6 по 9 апреля во Владимире и Суздали с успехом прошел XI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!».

В конкурсе приняли участие хореографические коллективы и вокальные ансамбли из Мурманска, Иркутска, Барнаула, Воронежа, Перми, Москвы, Калининграда, Петрозаводска, Владимира и других.

В этом году Мурманскую область на фестивале-конкурсе представлял Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль танца «Радость» областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

В номинации «Хореографические ансамбли» в возрастной категории «7-14 лет» коллектив был удостоен Диплома Лауреата Первой Премии за танцевальные номера «Дувайда», «Казачата-плясуны», «Брови» и «Березничек».

В возрастной категории «15-22 года» ансамбль танца «Радость» также наградили Дипломом Лауреата Первой Премии за хореографические композиции «Ельнинская напарочка», «Деревенская матаня», «Нехорош» и «Шенкурские заковырки».